Roma, Cristante: tampone negativo, domani sarà a Bologna. Afena-Gyan positivo al Covid

Bryan Cristante è risultato negativo al Covid-19, in serata svolgerà le visite di idoneità e domani mattina raggiungerà la Roma a Bologna. Non sorride, invece, Afena-Gyan che oggi è risultato positivo al Coronavirus: «In seguito a un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, il calciatore Felix Afena-Gyan, vaccinato, è risultato positivo al COVID-19», ha scritto la società in un tweet. Il calciatore resterà in isolamento fino a quando non si negativizzerà. Cristante, invece, siederà in panchina al Dall’Ara e non è escluso che Mourinho possa concedergli una chance nonostante i 10 giorni di quarantena a cui si è sottoposto: «I giocatori non hanno sintomi da tanti giorni, si stanno allenando benissimo a casa, ma con il nostro controllo», ha detto lo Special One in conferenza stampa. Resta positivo Villar.

«Domani sosterrò i miei compagni davanti alla TV. In attesa di risultare negativo e di tornare ad allenarsi. Forza Roma», ha scritto in un tweet il giovane attaccante giallorosso.