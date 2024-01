Bologna-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv: ​dubbio Orsolini, c'è Dragusin

Il Bologna scenderà in campo questa sera alle 20:45 al Dall'Ara contro il Genoa, nell'anticipo della 19a giornata di Serie A, turno che chiuderà il girone d'andata. La squadra di Thiago Motta sta volando in campionato, se pur nell'ultima giornata abbia frenato bruscamente contro l'Udinese, rimediando un secco 3-0. Anche la squadra di Gilardino vive un buon momento e nel match della settimana scorsa è stata capace di fermare l'Inter capolista sull'1-1, con una prestazione di alto livello.

Thiago Motta opterà per il 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali.

La linea difensiva sarà composta, salvo sorprese dell'ultima ora, da Posch, Beukema e Calafiori e Lucumi. In mezzo al campo ci saranno Moro e Freuler a fare da diga per consentire di innescare le qualità offensive degli attaccanti rossoblù. Vista l'indisponibilità di Ndoye, una delle due ali sarà Urbanski, con Saelemaekers dalla parte opposta, anche se Orsolini scalpita per una maglia da titolare. L'assenza più pesante sarà quella dello squalificato Ferguson e allora si prepara Fabbian, pronto a galleggiare tra le linee per dare supporto all'unica punta Zirkzee.

Alberto Gilardino ha avuto ottimi segnali nell'ultima gara di campionato e cercherà di confermare la stessa formazione. Il Genoa va verso il 3-5-2 con Josep Martinez in porta e Dragusin insieme a Vasquez e Bani a comporre la linea difensiva, anche se quest'ultimo non è al meglio per uno stato influenzale. Sabelli e Junior Messias agiranno sulle due fasce, rispettivamente a destra e a sinistra. Badelj in mezzo al campo con Frendrup e Malinovskyi favoriti. Intoccabile Gudmundsson che farà coppia con Ekuban. Dalla panchina è pronto a subentrare Retegui che non è ancora al meglio.

Dove vedere Bologna-Genoa

Il match di Serie A tra Bologna e Genoa andrà in scena al Dall'Ara alle 20:45 e sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Su DAZN tramite decoder, e in streaming su pc, smartphone e tablet. Su Sky Sport Calcio e su Sky Sport 251 e sull'app Sky Go. Inoltre la partita sarà disponibile su NOW.