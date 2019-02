© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la clamorosa vittoria di San Siro ai danni dell'Inter maturata la scorsa settimana in occasione dell'esordio in panchina del nuovo tecnico Sinisa Mihajlovic, il Bologna torna al Dall'Ara ed ospita il Genoa, reduce dal pareggio casalingo per 1-1 col Sassuolo maturato a Marassi. Vincendo anche oggi, i felsinei provocherebbero uno shock nella parte bassa della classifica riaprendo di fatto la lotta per la salvezza anche a squadre che fino a poche settimane fa ne sembravano escluse.