Balotelli ha rotto con il Nizza, il Marsiglia è interessato

Mario Balotelli e il Nizza, una storia destinata a concludersi, forse addirittura prima di ogni più pessimistica previsione: cioè, a gennaio. L'allenatore della squadra francese, Patrick Vieira, ha pubblicamente confermato che l'attaccante italiano non sarà convocato per la prossima partita che la 'suà squadra giocherà contro lo Strasburgo. Vieira ha ammesso pubblicamente che si tratta di «scelta tecnica», mentre in precedenza la mancata convocazione di Balotelli era stata ricondotta ad alcuni, sedicenti problemi fisici, come nel caso delle sfide contro il St.Etienne in Ligue 1 e il Guincamp in Coppa di Francia. Per il giocatore si parla di un possibile interessamento del Marsiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA