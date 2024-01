Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Ketelaere dal 1'

L'Atalanta è pronta a scendere in campo al Gewiss Stadium per il match di Coppa Italia contro il Sassuolo, valevole per gli ottavi di finale. La squadra di Gasperini vuole recitare un ruolo da protagonista nella competizione e per farlo dovrà superare un ostacolo arduo. Il turnover sarà molto moderato: Musso pronto tra i pali, con la linea a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulle fasce Gasperini sceglie Holm e Zappacosta. Intoccabile Ederson in mezzo al campo che farà coppia con un altro fedelissimo di Gasp, de Roon.

Pasalic sulla trequarti sarà affiancato da Miranchuk. l'unica punta non sarà Luis Muriel ma De Ketelaere che agirà, di fatto, da falso nove. Il Sassuolo invece si affiderà a Cragno tra i pali. Nel 4-2-3-1 di Dionisi i quattro difensori titolari saranno Tressoldi, Viti, Ferrari e Missori. In mezzo al campo ci sarà Bajrami con il giovanissimo classe 2005 Luca Lipani. Maglia da titolare per Volpato, affiancato da Castillejo e Ceide. L'unica punta sarà Mulatitieri che fino ad ora ha avuto poco spazio.

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni

Gewiss Stadium, 3 gennaio 2024, ore 18

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Miranchuk; De Ketelaere

All: Gian Piero Gasperini



Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Tressoldi, Viti, Ferrari, Missori; Bajrami, Lipani; Castillejo, Volpato, Ceide; Mulattieri

All: Alessio Dionisi

Arbitro: Alberto Santoro

Assistenti: Prenna-Vecchi

Quarto Uomo: Volpi

VAR: Serra

AVAR: Piccinini

Atalanta-Sassuolo, dove vederla



Il match di Coppa Italia tra Atalanta e Sassuolo sarà visibile in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, disponibile anche per smartphone e tablet.