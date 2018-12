Atalanta-Napoli, le pagelle: Gomez ce la mette tutta, Mertens è da rivedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERISHA 6Preso in contropiede anche lui dal cross di Insigne sul gol poi firmato da Fabian Ruiz, ma nella ripresa si fa trovare pronto.MANCINI 5Non sempre è posizionato benissimo. Si fa sorprendere più volte da Fabian Ruiz e Insigne.PALOMINO 5.5Dietro l’Atalanta balla un po’ troppo. Da rivedere.MASIELLO 5Hamsik e Insigne costruiscono l’azione del vantaggio dalle sue parti.HATEBOER 6Fabian Ruiz dopo soltanto 2’ gli sbuca alle spalle e firma il gol del vantaggio. Però, suo il colpo di testa che smarca Zapata in occasione dell’1-1.DE ROON 6Non supportato dalla squadra, ma quando c’è da duellare non si tira mai indietro.FREULER 6Non molla mai la contesa. Crea qualcosa di interessante.GOSENS 6Male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Da un suo cross nasce l’azione del pareggio.GOMEZ 6.5Ce la mette tutta per impensierire la difesa del Napoli.ZAPATA 7.5Il migliore in campo dell’Atalanta. Tiene in apprensione il reparto difensivo dei partenopei e impegna Ospina in più occasioni. Poi, firma l’1-1.RIGONI 6Torna titolare dopo due mesi. Anche lui gioca meglio nella ripresa.GASPERINI 6La sua Atalanta si fa sorprendere dopo soltanto due minuti, ma cerca con determinazione il pareggio. Poi, prende gol da Milik.OSPINA 6Sul gol di Zapata la difesa non lo aiuta molto.MAKSIMOVIC 5.5Tiene in gioco Zapata sul gol dell’Atalanta.ALBIOL 6.5Bellissimo il lancio di sinistro, nel primo tempo, con il quale smarca Insigne.KOULIBALY 6.5Solito muro insuperabile del Napoli. Da sempre è una certezza.MARIO RUI 6.5Benissimo nelle diagonali quando va a chiudere in area e attento su Hateboer.CALLEJON 5.5Da lui Ancelotti si aspettava molto di più.ALLAN 6Subito ammonito e per questo forse non il solito mastino in mezzo al campo.HAMSIK 6Costruisce l’azione del vantaggio, poi combatte con Freuler e de Roon.FABIAN RUIZ 6Pronti via e gol del vantaggio con un tocco di sinistro. È un talento molto interessante, ma cala nella ripresa e viene sostituito.INSIGNE 6.5Corre, regala un assist a Fabian Ruiz, colpisce un palo (anche se era in fuorigioco) e sfiora il raddoppio con un bel pallonetto.MERTENS 5.5Manca il suo supporto in attacco.MILIK 7Gli bastano pochissimi minuti per battere l’Atalanta.ANCELOTTI 6.5Il Napoli passa in vantaggio, ma si fa raggiungere. Ma alla fine festeggia grazia al raddoppio di Milik.