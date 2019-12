Atalanta-Milan, giocate di classe per Ilicic, Musacchio sempre in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pagelle di Atalanta-MilanGOLLINI 6,5 Attento nelle uscite e sempre tranquillo con i piedi in fase di disimpegno.TOLOI 7 Sicuro nelle chiusure. Mai in difficoltà.PAOLOMINO 7,5 “Sbrana” Leao in marcatura senza concedere spazio. Si ripete su Piatek. Implacabile.DJIMSITI 7 Anche lui nessuna sbavatura. Granitico.CASTAGNE 6,5 Spinge meno di Gosens sulla sua fascia. Nel secondo tempo sbaglia un gol da fare.DE ROON 6,5 Un cartellino giallo di troppo nel primo tempo. Ringhia nel centrocampo nerazzurro.PASALIC 7 Dinamico e intraprendente. Ex di turno. Segna e non esulta.GOSENS 7,5 Spinge come un treno sulla sinistra. É suo il tiro che propizia il raddoppio.(43' st HATEBOER sv)MALINOVSKYI 6,5 Lampi e ombre. Ma le intuizioni ci sono.GOMEZ 7,5 Spacca la partita con un gran gol. E punge sempre. Anche per lui applausi al cambio e passerella finale meritatissima(43' st FREULER sv)ILICIC 8 Parte bene e finisce pure meglio. Una doppietta sontuosa e lampi di classe a getto continuo. Standing ovation meritatissima.(34' st MURIEL 7 Entra e fa gol. Meglio di così).ALL GASPERINI 8 Gara perfetta per intensità e qualità. Gioco, identità e concretezza.DONNARUMMA 6 Prende cinque gol e salva su Castagne nella ripresa. Qualche buona parata anche nel primo tempo.CONTI 4,5 Contro la sua ex squadra inizia male superato da Gomez e non si riprende più.ROMAGNOLI 5 Benino nel primo tempo. Ma poi sprofonda pure lui.MUSACCHIO 4,5 Incerto. Soffre in velocità- Non riesce mai a dare una sensazione di sicurezza.RODRIGUEZ 5 Un tiro nel primo tempo. In affanno quando deve difendere.(1' st CALABRIA 5,5 Mezzo voto in più per il salvataggio su Castagne).KESSIE 6,5 Fa un po' di confusione. Ma è l'unico che mette fisico e qualche idea.BENNACER 5,5 Diligente, ma non incide.BONAVENTURA 5,5 Non riesce a dare qualità alla manovra del Milan.(17' st Piatek 5,5 Entra a partita chiusa. Non punge).SUSO 5 Non entra mai nel vivo dell'azione. Decisamente in ombra. (39' st CASTILLEJO sv)LEAO 5 Non graffia mai. Sovrastato da Palomino.CALHANOGLU 5 Sembra il più vivace in avvio. Poi scompare.ALL. PIOLI 5 Milan mai in partita. Approccio sbagliato e scelte offensive non convincenti.ARBITRO LA PENNA DI ROMA 7 Dirige con piglio e personalità.