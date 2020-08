Atalanta-Inter, dalle 20,45 la Diretta, Gasperini e Conte vogliono il 2° posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta ed Inter si sfidano questa sera per il secondo posto finale di classifica alle spalle dell'imprendibile Juventus. I bergamaschi vengono dalla vittoria di Parma, 1-2 il finale, e devono vincere per superare i giocatori di Antonio Conte, al momento avanti di un punto dopo aver battuto 2-0 il Napoli; per l'Atalanta la piazza d'onore costituirebbe un traguardo storico e la realizzazione di un sogno che si avvera al termine di un periodo drammatico per la città che rappresenta.Atalanta a quota 98 reti segnate fin qui nel torneo, col prestigioso e storico traguardo delle 100 segnature ad un passo; l'Inter ha vinto in trasferta 3 delle ultime 5 partite giocate, contro Parma, SPAL e Genoa, pareggiando invece, con identico risultato, 2-2, le gare di Verona e dell'Olimpico contro la Roma.(3-4-2-1): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 3 Caldara, 2 Toloi; 21 Castagne, 15 de Roon, 21 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 91 Zapata. All.. Gasperini(3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All.: ConteGiacomelli di Triesteore 20.45 su Dazn