GOLLINI ngSi male subito dopo uno scontro con Gosens. Trauma al ginocchio sinistro.TOLOI 6Cresce con il passare dei minuti.CALDARA 5.5Un po’ lento nelle chiusure. Non sempre preciso.DJIMSITI 5.5Sotto pressione, commette troppe disattenzioni.CASTAGNE 5Manca il suo solito supporto in fascia. Sbaglia sul raddoppio di Young.DE ROON 6Cerca di tenere compatta la squadra.FREULER 6Si lancia su ogni pallone.GOSENS 5.5Si perde D’Ambrosio sul vantaggio dell’Inter, ma nella ripresa gioca meglio.GOMEZ 6Cerca qualche spunto interessante.PASALIC 5.5Mancano i suoi inserimenti offensivi.ZAPATA 6Prova a fare quello che può. Uno degli ultimi ad arrendersi.SPORTIELLO 6Non può nulla sulla conclusione di Young.HATEBOER 6Sicuramente meglio di Castagne in entrambe le fasi.MALINOVSKIY 6Giocando a centrocampo, ha meno spinta offensiva.MURIEL 5.5Da lui ci si aspetta di più.GASPERINI 6.5Chiude al terzo posto una stagione straordinaria.HANDANOVIC 6Lo sloveno controlla ogni pallone che vaga nella sua area.GODIN 6Attento in fase difensiva. A volte si fa vedere in attacco.DE VRIJ 5.5Brutto il fallo su Gosens.BASTONI 5.5Soffre la velocità di Zapata.D’AMBROSIO 7Secondo gol di fila. Regala subito il vantaggio all’Inter.BARELLA 6.5Ci mette sempre l’anima.BROZOVIC 6Fa girare bene il pallone e contro l’Atalanta non è semplice.GAGLIARDINI 6Dà il via all’azione del gol di Young.YOUNG 7Assist per D’Ambrosio e gol dello 0-2. Un tiro a giro spettacolare.LUKAKU 6Riesce a smistare i palloni in fase offensiva.LAUTARO MARTINEZ 6Egoista in un’occasione, quando preferisce andare al tiro senza passare palla a Lukaku.SANCHEZ 6Il solito peperino in mezzo al campo.CONTE 6.5Secondo posto a -1 dalla Juventus. Si riparte da qui.