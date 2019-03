Napoli d'assalto a Roma: Insigne, Milik e Mertens dall'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente esperimenti. Carlo Ancelotti intende schierare il miglior Napoli all’Olimpico: gli azzurri hanno la possibilità di chiudere il discorso relativo alla qualificazione in Champions (i giallorossi sono quinti a -13) e nel mirino c’è una grande prestazione. La gara contro l’Arsenal è lontana, quindi il turnover sarà rinviato. Ancelotti ha un’idea intrigante: potrebbe schierare dal primo minuto Insigne, Milik e Mertens. Zielinski, infatti, è squalificato e quindi il capitano potrebbe traslocare a sinistra nel 4-4-2 e garantire così imprevedibilità sulla corsia mancina: l’infortunio all’adduttore ormai è smaltito, Insigne ha bruciato i tempi e sarà schierato titolare.Resta da capire dove: la possibilità di vederlo esterno sono in aumento. Le alternative sono Younes – in gol al debutto da titolare contro l’Udinese - e Verdi. L’ipotesi sarà verificata nelle prossime 48 ore, ma Ancelotti potrebbe decidere di osare per mettere in difficoltà la Roma. Buone notizie sono arrivate anche da Fabian Ruiz: il centrocampista spagnolo ieri si è allenato regolarmente in gruppo e quindi ha archiviato il forte stato influenzale che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della Spagna. Sarà lui ad affiancare Allan in mediana.