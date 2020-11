Roma, Fonseca: «La sosta per le Nazionali mi preoccupa. Il Cluj? Sono fortissimi»

Paulo Fonseca rivela la sua preoccupazione in vista della sosta per le Nazionali: «Sono preoccupato perché qui a Roma siamo molto rigorosi, facciamo i test tutti i giorni e controlliamo la situazione. So che in Nazionale si fa lo stesso, ma è normale che sia preoccupato perché i giocatori vanno in diversi Paesi e continenti». Domani la partita di Europa League contro il Cluj, ecco la conferenza stampa del tecnico della Roma.

Pedro. «Mi aspettavo questo impatto sul campionato italiano. Quando l’ho scelto sapevo che poteva essere un giocatore molto importante per la squadra. Non sono sorpreso del suo rendimento e della sua professionalità, è un professionista unico. Vedremo domani se giocherà, ha disputato quasi tutte le partite, ma dobbiamo fare una stagione fra lui e Miky. Penso possa giocare domani, vedremo se dall’inizio».

La prossima sosta. «Sono preoccupato perché qui a Roma siamo molto rigorosi, facciamo i test tutti i giorni e controlliamo la situazione. So che in Nazionale si fa lo stesso, ma è normale che sia preoccupato perché i giocatori vanno in diversi Paesi e continenti. Speriamo che non succeda nulla».

Mayoral. «Per me l’importante è far giocare tutti i giocatori. Non abbiamo una squadra per l’Europa e per il campionato, è una scelta mia per ogni partita. La cosa importante è farlo giocare perché ha bisogno di giocare e adattarsi alla nostra squadra e al campionato».

Pastore. «So che lui tornerà la prossima settimana, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare in questo momento. Diawara e Calafiori? Li aspettiamo presto».

Il turnover. «La cosa importante è scegliere i migliori per ogni partita. Per la prossima partita ho scelto i migliori, facendo attenzione alle condizioni dei giocatori e al prossimo match».

Fazio e Jesus. «Si allenano bene, sono disponibili e vedremo domani se giocheranno».

Mayoral e Dzeko insieme. «Vedremo domani».

Smalling tre partite titolare. «Non giocherà dall’inizio domani, è troppo fare tre partitedi seguito in questo momento. Non possiamo dimenticare che lui non si è allenato con la squadra all’inizio, ha cominciato adesso ed è meglio non partire titolare domani».

Il Cluj. «È una squadra molto forte, ha un modo di giocare specifico. Sono aggressivi ed è una squadra che è stata nel gruppo della Lazio lo scorso anno, poi ha giocato contro il Siviglia che ha vinto l’Europa League senza perdere nessuna partita pareggiando in casa 1-1 e 0-0 fuori. Non perde da 15 partite, sono fortissimi».

