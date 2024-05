Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:00

Quella volta, una trentina di anni fa, tifare per un’altra italiana non è servito granché: era il 4 maggio del 1994, il Parma perdeva la finale di Coppa delle Coppe a Copenhagen contro l’Arsenal e non liberava più il posto in Coppa Uefa per la Roma di Carlo Mazzone, arrivata settima e quindi fuori dal giro europeo. Un successo del Parma di Nevio Scala, che già l’anno precedente aveva alzato proprio la Coppa e che in quella stagione si era piazzata al quinto posto in campionato e quindi in Coppa Uefa, avrebbe consentito agli emiliani di poterla rigiocare da detentrice e alla Roma di prendere il posto dei gialloblù. Niente, la rete di Alan Smith smorzava il sogno dei giallorossi. L’Atalanta è un po’ il Parma di oggi e la Roma è sempre lì, sesta e non settima, ma con la stessa speranza (costretta a tifare per i nerazzurri, ma non tutti lo faranno, dissociandosi).

La squadra di De Rossi, il posto garantito in Europa League ce l’ha garantito dal sesto posto, ma la Champions, si sa, è ben altro: è vita, soldi, futuro. Eppure stasera, all’Aviva Stadium di Dublino, non basterà la semplice vittoria della banda di Gasp contro il terribile Leverkusen, il percorso dovrà essere tracciato anche in campionato, dove i bergamaschi, per completare il favore alla Roma (e al calcio italiano) dovranno arrivare (restare) al quinto posto. Quindi, serve un’impresa stasera e uno svenimento in campionato da parte degli uomini di Gasp, perché troppo inebriati o troppo depressi. «Non solo chi guarda al proprio tornaconto, un po’ l’Italia avrà occhi per noi. Rappresentiamo il Paese e ne siamo orgogliosi», le parole del tecnico dei bergamaschi, che con l’Atalanta ha anche sfiorato una semifinale di Champions nel 2020. Davanti l’Atalanta avrà il Leverkusen (sono due i precedenti, sempre in Europa League ma negli ottavi di finale, stagione 2021/22, entrambi vinti dai bergamaschi 3-2 in casa e 1-0 alla BayArena), quelli che non vincevano mai (neverkusen) e che ora sono quelli che non perdono mai, 51 le partite da imbattuti e con alle spalle una Bundesliga vinta piazzando un record dopo l’altro. Quel Leverkusen che ha battuto in semifinale proprio la Roma: e De Rossi un “favore” lo ha già fatto all’Atalanta. «Ci ha dato fiducia, ci ha fatto capire che si può mettere in difficoltà il Leverkusen. La Roma lo ha fatto, sfiorando una clamorosa rimonta, giocando due partite sempre equilibrate», le parole di Gasp. Che recupera Kolasinac e Holm, mentre De Roon andrà in panchina a fare da capitano non giocatore. C’è Scamacca, che ha saltato la finale di Coppa Italia con la Juve per squalifica. L’Atalanta è un passo dal primato: in caso di vittoria sarebbe la prima italiana a vincere l’Europa League, l’ultima Coppa Uefa bagnata dal tricolore risale al 1999, quando il Parma di Malesani sconfisse in finale il Marsiglia. «Siamo speranzosi di chiudere nel modo migliore. Avremo l’energia giusta, ci è rimasto un po’ l’amaro in bocca per la partita con la Juve, questo ha fatto pensare che soffriamo certe gare, ma non è così. Di partite importanti ne abbiamo giocate tante e spesso le abbiamo vinte, vedi quella con il Liverpool». C’è Gasp contro Xabi, l’Atalanta contro il Bayer, due sistemi di gioco simili ma interpretati in maniera diversa. Gasp, forse, è alla fine di un ciclo (il corteggiamento del Napoli - e non solo - è intenso e lui dopo la finale deciderà), Xabi è solo all’inizio, ha addirittura rifiutato il suo Liverpool per restare a Leverkusen. Per un progetto ad ampio respiro, che parte dal talento di Wirts, dall’energia di Frimpong, dal piede fatato di Grimaldo e dalla leadership di Xhaka. Gasperini ha giocato tante belle partite, di livello altissimo , facendo spesso gratificanti figure, contro Klopp, contro Guardiola (quello del «giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista...»), contro Tuchel e così via, ma un torneo lo vuole alzare: forse è l’ora, il momento giusto. Per lui, se lo meriterebbe. E forse anche un po’ per l’Italia. E per la Roma. Ma davanti ci sono gli invincibili che poi, come noto, così invincibili non sono mai. E Gasp che fa, resterà in ogni caso? «Io vivo il presente». E forse è giusto così.