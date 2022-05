Argentina-Italia, Scaloni anticipa Mancini: ecco la lista dei pre-convocati

Scaloni anticipa Mancini. Da buon ex difensore, il ct dell'Argentina ha reso nota la lista dei calciatori pre-convocati dal ct Scaloni in vista della partita in programma a Wembley il 1° giugno contro l'Italia. E sono nove i calciatori della Serie A che parteciperanno a un match molto atteso che, per gli azzurri, vedrà l'ultima partita di Chiellini con la maglia della Nazionale. Nove giocatori argentini della Serie A dicevamo: Musso, Martinez Quarta, Molina, Perez, Dominguez, Gonzalez, Correa, Dybala e Lautaro. C'è anche Marcos Senesi, difensore del Feyenoord la cui convocazione, poiché in possesso di doppio passaporto, stava valutando anche il ct azzurro Mancini.

Argentina-Italia, i pre-convocati di Scaloni

Portieri: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolàs Otamendi (Benfica), Nicolàs Tagliafico (Ajax), German Pezzella (Betis), Marcos Acuna (Siviglia), Lisandro Martinez (Ajax).

Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Alexis Mac Allister (Brighton), Nicolàs Dominguez (Bologna), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Giovani Lo Celso (Villarreal).

Attaccanti: Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Lionel Messi (Paris Saint Germain), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Joaquìn Correa (Inter), Angel Correa (Atletico Madrid), Juliàn Alvarez (River Plate), Nicolàs Gonzalez (Fiorentina), Lucas Ocampos (Siviglia), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Emiliano Buendìa (Aston Villa), Alejandro Gomez (Siviglia).