Serie A, per Doveri un intervallo ad alta tensione

Serata difficile quella di Daniele Doveri a Reggio Emilia, in una delle sfide Champions, con un brutto finale di primo tempo tra Atalanta e Sassuolo. Nella mega rissa tra calciatori al rientro negli spogliatoi, l'arbitro romano, che ha avuto un ottimo finale di stagione, è costretto a tirare fuori sia il cartellino giallo che quello rosso. Ne fa le spese Berardi, espulso direttamente, mentre de Roon e Magnanelli, che si beccano a vicenda, vengono ammoniti. In precedenza, Doveri era stato chiamato in causa sul gol dell'uno a uno di Zapata, per un sospetto tocco della palla con il braccio dell'attaccante. L'arbitro internazionale convalida la rete dopo aver ricevuto l'ok dal Var Di Bello. Poi spiega ai calciatori del Sassuolo, toccandosi il mento, dov'è avvenuto il contatto della palla. Poco prima dalla rissa, Ilicic viene steso da Rogerio sulla linea dell'area, ma il fallo inizia fuori: giusto il calcio di punizione. Consulto Var anche sulla rete del 3-1 di Pasalic, che viene confermata. A San Siro, Banti deve intervenire dopo 5 minuti dal fischio d'inizio, perché Icardi chiede il rigore per un intervento di Silvestre in area: l'arbitro (all'ultima in A, passerà con molta probabilità nei nuovi quadri Var) fa proseguire e dalla sala video lo supportano: l'intervento è sulla palla. Banti il rigore lo fischia nel secondo tempo, quando Icardi anticipa l'uscita del portiere del Sassuolo e finisce a terra. L'arbitro livornese va al video e conferma: il contatto tra le gambe dell'attaccante e del portiere c'è, anche se Icardi trascina il piede proprio per cercare il contatto. Altra on field review al 95', in occasione del gol del 3-1 dell'Inter, che poi viene annullato perché sul contropiede Keita (che viene espulso per doppio giallo) ostacola in modo irregolare il portiere dell'Empoli che si apprestrava a rientrare in porta dopo un'azione in attacco. A Ferrara, Valeri non ha dubbi a fischiare un rigore per il Milan, quando Cionek spinge Piatek, che finisce a terra in area.