Arbitri, Nicchi: «Con sala Var unica i direttori di gara parleranno»

«Se parleranno gli arbitri dopo le partite? Quando avremo la sala Var?». Lo ha anticipato il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi intervenendo alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'Us Acli, in corso al Salone d'Onore del Coni. Tra i premiati anche l'arbitro Fabrizio Pasqua che ha ricevuto il riconoscimento in ricordo di Stefano Farina: «Se dovremo parlare parleremo», ha confermato il giovane fischietto. «La sala Var sarà qualcosa di unico al mondo - ha aggiunto Nicchi - ci sarà una grande visibilità per gli arbitri ma di tutto il calcio italiano. Corriamo per arrivare primi, non secondi».





