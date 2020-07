Arbitri, al giovane Fourneau il match-scudetto Juve-Samp

Ultimo aggiornamento: 11:55

Gli arbitri, gli assistenti, i IV ufficiali, gli uomini alla Var e gli Avar delle sei partite valide per la 17^ giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma domani. Scelto Francesco Fourneau di Roma 1 per la sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Samp che può dare lo scudetto ai bianconeri. Per l'arbitro, 36 anni, sarà la settima presenza in A, la terza stagionale, la prima in assoluto con in campo i bianconeri.Bologna-Lecce (ore 17.15): Calvarese di Teramo (Carbone-Lo Cicero/Sacchi. Var: Giacomelli, avar Tegoni)Cagliari-Udinese (ore 19.30): Pasqua di Tivoli (Bindoni-Passeri/Marini. Var: Di Paolo, avar Del Giovane)H. Verona-Lazio (ore 19.30): Volpi di Arezzo (Valeriani-Galetto/Ros. Var: Fabbri Avar: Meli)Roma-Fiorentina (ore 19.30): Chiffi di Padova (Di Iorio-Vecchi/Guida. Var: Mazzoleni Avar: De Meo)Spal-Torino (ore 19.30): Abisso di Palermo (Peretti-Di Vuolo/La Penna. Var: Rocchi, Avar: Fiorito)Juventus-Sampdoria (ore 21.45): Fourneau di Roma 1 (Giallatini-Costanzo/Piccinini. Var: Banti, avar: Alassio).