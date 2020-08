Arbitri, a Mariani e Irrati i match-salvezza

Questi gli arbitri, gli assistenti,i IV ufficiali, i Var e gli Avar designati per la cinque gare che si disputeranno domani della 38^ e ultima giornata di serie A in programma alle 20,45. Le partite decisive per la salvezza, ovvero Genoa-Verona e Lecce-Parma, sono state assegnate rispettivamente a Irrati e a Mariani. Ecco il dettaglio:



Spal-Fiorentina (18.00): Alessandro Prontera di Bologna (Robilotta - Sechi/iv: Sozza var: Piccinini/avar: Lo Cicero);



Bologna-Torino: Antonio Di Martino di Teramo (Rossi l. - Scarpa iv: Abisso/var: Valeri/avar: Del Giovane)



Genoa-Verona: Massimiliano Irrati di Pistoia (Carbone-Costanzo; iv: La Penna/var: Mazzoleni/avar: Ranghetti);



Lecce-Parma: Maurizio Mariani di Aprilia (Preti-Longo; iv: Di Bello/ var: Maresca/avar: Fiorito);



Sassuolo-Udinese: Daniel Amabile di Vicenza (Schirru-Rossi M. iv: Pasqua/ var: Massa avar: Tolfo).

