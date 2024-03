All'Olimpico la settima edizione di Well@Work 2024: dialogo tra istituzioni e aziende per il welfare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata di dialogo e confronto sullo sport, benessere, salute e corretti stili di vita. Ieri, presso lo Stadio Olimpico di Roma, si è svolta la settima edizione di “Well at Work - Una visione olistica del benessere”, organizzata dain collaborazione con. Un appuntamento ormai fisso per istituzioni, esperti di wellbeing, società e organizzazioni per affrontare e confrontarsi su tutte le sfaccettature del benessere sul posto di lavoro e per portare all’attenzione importanti riflessioni in merito allo stare bene, messo a dura prova da una continua instabilità finanziaria, emotiva e valoriale. È stata l’occasione per parlare di salute globale sostenibile, del ruolo dell’attività fisica nel benessere, del panorama sanitario globale, del discomfort, di benessere mentale, di garanzia del sostegno e dell’importanza del welfare aziendale. La manifestazione, aperta da un messaggio di saluto del Ministro per lo Sport e i Giovani,, ha visto la partecipazione di Marco Gallo, Managing Director di HRC Community,, amministratore delegato di Sport e Salute, Giordano Fatali, presidente di HRC Group e founder di CEOforLIFE, e Riccardo Meloni, Direttore risorse umane e organizzazione di Sport e Salute.