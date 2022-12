Adani non commenterà Argentina-Francia, ecco perché salterà la finale: «Quando ti mandano in panchina non si chiede perché»

Daniele Adani non sarà nella sua postazione come seconda voce per la telecronaca di Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar. In queste settimane le sue performance in occasione delle sfide dell'albiceleste hanno fatto il giro dei social. Le sue urla, i suoi commenti alle magie di Leo Messi, i paragoni con Maradona, lo hanno reso uno dei personaggi simbolo di questa edizione. Adani sin dall'inizio della manifestazione ha fatto coppia con Stefano Bizzotto, prima voce in telecronaca.

Messi contro Mbappè, la finale delle stelle a libro paga dell’emiro

Adani, niente telecronaca in finale: «Non si protesta quando si va in panchina»

Tuttavia per l'atto finale del Mondiale il binomio chiamato a commentare la partita sarà composto da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il motivo è riconducibile alle gerarchie all'interno Rai. Rimedio-Di Gennaro sono le prime voce dell'emittente italiana e a loro spetta la finale come da programma. Bizzotto e Adani dovranno "accontentarsi" della finale per il terzo-quarto posto tra Marocco e Croazia. Non c'è spazio invece per Andrea Stramaccioni: l'ex tecnico dell'Inter è risultato tra i più apprezzati per competenza tecnica ma è rimasto escluso dalle due partite.

Intervistato dal Corriere della Sera, Lele Adani ha spiegato le sue sensazioni legate al mancato commento della finale: «Non era previsto che commentassi la finale. Ho fatto 14 telecronache. Un’esperienza stupenda; già mi manca. Una grande spedizione: Donatella Scarnati, Alessandro Antinelli e tutti gli altri hanno fatto un lavoro straordinario».

Riguardo la decisione della Rai, ha aggiunto: «Mi hanno insegnato che quando il mister ti manda in panchina non si chiede mai perché».

Adani impazzisce in telecronaca dopo l'assist di Messi: «Si è avverata la profezia di Maradona»