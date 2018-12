Primo ko per Milano: Avellino vola con Sykes. Sassari passa a Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuochi di artificio nell’ultimo turno del 2018. L’Olimpia Milano perde l’imbattibilità in campionato ad Avellino che trova in Sykes il suo nuovo condottiero, 31 punti con 12/23 dal campo. Vittorie esterne per Brindisi, che passa con autorità a Trieste reduce da tre vittorie consecutive e prenota la Coppa Italia, e Sassari nettamente a Brescia contestata dai propri tifosi. Trento vince in volata su Bologna, Cantù chiude l’anno con una gioia e lascia Pistoia ultima.Senza storia la partita di mezzogiorno con Cantù che parte forte, 26-17 dopo dieci minuti poi 50-35 al riposo lungo, e impedisce a Pistoia di rientrare. Alla fine la vittoria è ampia con cinque giocatori in doppia cifra, tre addirittura oltre i 20 punti (Jefferson 25+11 rimbalzi), e un importante 12/19 da tre punti, pari al 63 per cento. Cantù lascia l’ultima posizione alla stessa Pistoia apparsa la brutta copia delle ultime settimane e chiude il 2018 con un sorriso dopo settimane di difficoltà societarie, ancora tutte da risolvere.Sassari conferma il buon momento e passa al Pala Leonessa con cinque uomini in doppia cifra e il 50 per cento da tre punti. Brescia inesistente nel primo quarto e Sassari ne approfitta per imprimere il suo ritmo. Bamforth regala il 10-18 al quinto, al riposo lungo è addirittura 13-31 con Cooley già a 15 punti. La Leonessa ha appena il 33 per cento dal campo e Sassari vola sul 17-38 al 13esimo. Bamforth è scatenato, la Dinamo prende il doppio dei rimbalzi e al 17esimo è 25-48. Al riposo lungo è 33-56 con il Pala Leonessa che fischia vibratamente. Hamilton prova a dare qualcosa alla Germani, ma il vantaggio ospite è sempre rassicurante: 44-69 al 26esimo, 55-82 al 30esimo. Partita virtualmente finita, la Leonessa ha solo il tempo di rendere meno pesante il passivo: 62-85 al 35esimo. Finisce 71-95, Sassari vola in zona Final Eight.Avellino regala la prima sconfitta dell’AX Milano in campionato con un partita perfetta. Partita vivace nel primo quarto. Milano senza Nedovic, uscito con un affaticamento da Tel Aviv, resta avanti per qualche minuto ma il finale è tutto dei bianco verdi per il 24-20. Un insolito 2/16 da tre dell’Olimpia permette ad Avellino di rimanere in vantaggio 31-27 al 15esimo. Milano resta agganciata grazie a Kuzminskas e chiude sotto 42-41. Al 25esimo Micov regala il vantaggio ospite con la tripla del 48-51, ma la Scandone piazza un parziale di 15-7 e chiude avanti 63-58. Si segna pochissimo, 63-62 al 33esimo, vantaggio Olimpia 70-71 con quattro punti di Gudaitis al 36esimo. Green e uno scatenato Sykes mettono le ali ad Avellino che all’ultimo minuto è avanti 81-75. Gudaitis riaccorcia, 81-79, Green schiaccia l’83-79, Kuzminskas l’83-81, Filloy mette i liberi dell’85-81 che chiude la partita. Il Pala Del Mauro è in visibilio. Milano stanca.Alma in serie positiva da tre partite e alla ricerca della vittoria che regalerebbe le Final Eight di Coppa Italia da neo promossa in serie A. Brindisi cerca la partenza forte con sei punti di Moraschini: al quinto è 11-12. Peric e Mosley suonano la carica e Trieste piazza un parziale di 16-5 per il 27-16 del primo quarto. Brindisi rientra in maniera decisa in sei minuti: dal 31-24, al 35-40 del 17esimo con Moraschini e Wojciechowski scatenati. Al riposo lungo Happy Casa avanti 37-47. Il parziale del secondo quarto è 10-31 per gli ospiti. Chappell regala il 40-54 al 23esimo, Brown il 45-60 al 25esimo. Trieste cerca di rientrare, ma la tripla di Banks regala il 54-73 per gli ospiti. L’Alma non è in serata, Zanelli è protagonista e Brindisi vola 62-78 al 34esimo. Trieste non rientra e gli ospiti chiudono 71-92. Moraschini 18 punti guida la squadra di Vitucci ad un passo dalla Coppa ItaliaTrento non si ferma più e vince la quarta in fila. Ora la Coppa Italia non è più un sogno. Subito avanti l’Aquila: 14-3, poi 20-9 dopo dieci minuti con Marble già a dieci punti. 29-12 al 13esimo. Bologna, senza Aradori e Martin, tira con 27 per cento dal campo e Trento vola 35-20 al 17esimo. Al riposo lungo la tripla di Craft regala il 41 -26. Le triple di Punter riportano la Virtus sotto 48-44 al 27esimo, il terzo quarto si chiude 52-49. Il pareggio sul 52 si concretizza al 33esimo ancora con Punter, ma Trento ha la forza di riprendersi, resistere agli assalti della Virtus e vince 71-65 con Forray preciso dalla lunetta in un finale di grande sacrificio. Dal ritorno di Craft, Trento ne ha vinte sei su otto e ora è tutta un’altra squadra.