Basket, Presentata la Coppa Italia a Pesaro. Già venduti 11 mila biglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Undici mila biglietti già venduti e un nuovo avveniristico tabellone sul tetto della Vitifrigo Arena. Pesaro si fa bella in attesa di ospitare la Final Eight di Coppa Italia dal 13 al 16 febbraio. La presentazione ufficiale dell'evento, targato Zurich Connect, questa mattina nel salone del consiglio comunale della città marchigiana alla presenza del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore allo sport Mila della Doria. "A Bari, per la Supercoppa italiana lo scorso settembre, abbiamo vinto una scommessa, a Pesaro abbiamo una nuova sfida da vincere dopo i due otttimi anni al Mandela Forum di Firenze - esordisce, presidente della Lega Basket -. Gli 11 mila biglietti già venduti senza ancora conoscere le squadre partecipanti ci fa dire che sarà una grande manifestazione. Ci attendiamo un forte impulso nelle vendite nei prossimi giorni anche grazie alla qualificazione di, squadre che insieme a Brescia, sono destinate a portare tantissimi tifosi a Pesaro".La città, come tutta la Regione Marche, è notoriamente molto legata al basket. Due scudetti vinti, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe. Ora però la "Vuelle" è mestamente ultima in classifica a zero punti. "Siamo in una fase di depressione a livello cestistico, questo evento ci servirà per ritrovare l'energia giusta anche in campionato --. La Vitifrigo Arena è uno degli impianti più belli in Italia e la Final Eight sarà una grandissima opportunità, quattro giorni nei quali la città si riempirà di giocatori, tifosi, giornalisti, turisti".Impianto che, come detto, si sta rifacendo il look nel migliore dei modi. Lo scorso anno sono state sostituite tutte le sedute, più ampie e che ha fatto recuperare anche qualche fila in più. Ora il nuovo tabellone elettronico che sostituirà quello posizionato attualmente sul tetto della Vitifrigo Arena. Saràe sarà identico a quello montato al Madison Square Garden a New York. Sarà operativo, secondo Luca Pieri, presidente di Aspes, il 9 febbraio in concomitanza con la partita casalinga della Vuelle contro la Happy Casa Brindisi. Durante la quattro giorni della Copppa Italia dei "grandi" si disputeranno anche le finali della, con in campo gli Under 18 di Trento, campione in carica, Pesaro, Fortitudo Bologna, Reyer Venezia, Reggio Emilia, Cantù, Pistoia e Trieste. "I quarti di finale si disputeranno nella palestra nord, le semifinali e la finale saranno alla Vitifrigo Arena - conclude Bianchi -. Avremo una grande copertura sui canali social della Lega e tutte le partite andranno in diretta streaming, un ulteriore sforzo di comunicazione e di immagine che vogliamo proporre anche per il basket giovanile italiano".