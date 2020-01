Nba, Gallinari e Melli protagonisti delle vittorie di Thunder e Pelicans

Notte magica in Nba per Danilo Gallinari e Nicolò Melli, che segnano 50 punti in due e trascinano i loro team al successo. Il 'gallò ne fa 30 nella sfida che gli Oklahoma City Thunder vincono per 117-104 sui Minnesota Timberwolves. Mentre il giovanissimo Melli ne firma 20 nel successo dei New Orleans Pelicans sui Detroit Pistons per 117-110. Nel turno Nba di questa notte si sono giocate altre cinque partite. Scontatissima e larga vittoria dei Lakers, primi in classifica a ovest, sui Cleveland Cavaliers, terz'ultimi, con il punteggio di 128-99, Lebron James da solo ne ha siglati 31. Vincono anche i Boston Celtics, secondi in classifica a est, battendo per 113-102 i Chicago Bulls che continuano a perdere posizioni. Nelle altre sfide, successo di Orlando Magic sui Kings per 114-112 e di Portland sugli Hornets per 115-112. In classifica a est sono sempre davanti i Bucks, seguiti da Boston e Miami Heat; a ovest prosegue il dominio dei Lakers davanti a Denver e Utah Jazz

