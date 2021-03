15 Marzo 2021

di Marino Petrelli

(Lettura 3 minuti)







Ventisette minuti per rinascere. La vittoria, le lacrime e gli applausi dei suoi compagni di squadra al rientro negli spogliatoi. Caris LeVert è tornato in campo in Nba dopo aver rimosso una massa tumorale al rene sinistro, scoperta quando i Brooklyn Nets, la sua precedente squadra, lo hanno scambiato con gli Indiana Pacers in una complessa trade che ha portato James Harden a vestire la maglia dei Nets. Era metà gennaio e alla visita per l’idoneità sportiva, lo staff medico di Indiana scopre qualcosa, vuole andare a fondo fino alla diagnosi che fa tremare la 26enne ex stella di Michigan University. Bisogna operarsi subito e l’intervento permette di arrivare in tempo: il rene non è compromesso, il giocatore può tornare in campo. Nonostante non giochi dallo scorso 12 gennaio, coach Bjorkgren lo ha subito schierato in quintetto, venendo ripagato con 13 punti (5/14 dal campo, 0/4 da tre 3/4 ai liberi), 7 rimbalzi e 2 assist nella vittoria contro Phoenix. «Ha dato energia al gruppo, è veramente una bella persona e in questo periodo in cui è stato fuori è stato comunque un ottimo compagno di squadra - ha spiegato l’allenatore di Indiana – I ragazzi erano davvero felici di rivederlo sul campo».

I RINGRAZIAMENTI

Lui, con grande serenità, ringrazia allenatore e compagni di squadra. «Ho sempre creduto che ci fosse luce in fondo al tunnel e sono felice di questo nuovo esordio - ha raccontato Levert a fine partita -. Abbiamo un gruppo resiliente fatto da grandi ragazzi che mi sono stati vicini durante tutta la partita e nei giorni precedenti, non posso ringraziarli abbastanza».



GUARIGIONE PERFETTA

Che la situazione fosse subito sotto controllo l’aveva sottolineato Jason Sprunger il chirurgo che ha operato LeVert al Community North Hospital di Indianapolis: un’operazione perfettamente riuscita al punto che il giocatore dei Pacers non dovrà sottoporsi a ulteriori trattamenti. Un lieto fine per tutti che ora darà un giocatore in più a Indiana, in piena corsa per qualificarsi ai play off con l’attuale record di 17 vinte e 20 perse che la colloca al nono posto a Est. La lotta per l’ultimo posto utile è contro i New York Knicks, partiti molto bene e ora in fase calante, gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari che dopo aver cambiato allenatore, hanno prodotto quattro vittorie in fila e si sono rimessi in piena corsa, e i Toronto Raptors, ad oggi una sconfitta in più di Indiana.

SECOND LIFE

Nelle prime 12 partite giocate da Levert nella prima parte di stagione a Brooklyn viaggiava a 18.5 punti e sei assist di media ed era fortemente candidato a diventare il sesto uomo dell’anno. Indiana si attende molto da lui e lui non vede l’ora di dimostrare sul campo tutto il suo valore. Il ritorno in campo è andato bene, ora lo attende un finale di stagione tutto da vivere. Anzi, dopo il tumore, da rivivere in una seconda vita.