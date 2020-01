Lakers ko con Philadelphia, ma LeBron James ne mette 29 e diventa il terzo miglior realizzatore all-time

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro piccolo-grande record di una carriera straordinaria: lo inanella il Reche nella nottemette a referto altri 29 punti che gli regalano il sorpasso sunella classifica dei migliori realizzatori all-time della storia della franchigia americana e la più importante al mondo. Contro, che pur ha vinto 108-91, la stella deiè arrivato a 33.655 punti in carriera. Il canestro del sorpasso è arrivato a 7 minuti e mezzo dalla fine del terzo quarto ed è stato accolto dalla standing ovation di tutto il pubblico che ha reso omaggio al 36enne fuoriclasse: finiti i festeggiamenti, la partita è ripresa ma è finita male per LeBron e Lakers che hanno perso e deluso. Kobe intanto si è complimentato via Twitter: «Grande rispetto per mio fratello King James», mentreha reo omaggio a tutti: «Un grande Laker sorpassa un grande Laker». Ora la classifica all-time vedesempre sul gradino più alto tra dei realizzatori, con 38.387 punti davanti acon 36.928.Nella notte storica per la Nba,ha superatoai supplementari (111-121) grazie a un superche ha messo a referto 45 punti, con 15/30 al tiro, 7 assist, 6 rimbalzi e 5 triple.ha battutoin volata (112-107) che vale il quarto successo di fila e la lancia al vertice a Ovest (non bastano in 25 pumti diai Mavericks alla seconda sconfitta nelle ultime tre gare). Quinta vittoria consecutiva perche vince sul parquet di(104-113) anche senza, a riposo per un leggero infortunio: la vittoria è firmatarispettivamente con 26 punti e 25 (più 10 assist). Successo in rimonta per i(106-118) grazie a un parziale 40-19 nel terzo quarto che condanna i Cavaliers al settimo ko di fila.