"Dear basketball", "Caro Basket". Il cortometraggio firmato da Kobe Bryant nel 2018 vinse l'Oscar per la migliore sceneggiatura ufficiale. Oggi, dopo la tragica morte del campione americano, sul web torna a essere condivisa la scena nella quale il cestista riceve il premio. E ringrazia in italiano la moglie Vanessa, la figlia Gianna Maria (scomparsa anche lei nel tragico incidente in elicottero) e le altre due bambine Natalia e Bianca.







