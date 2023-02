Dona denaro per la Turchia, ma la banca applica 50€ di commissioni: lo sfogo di Prepelic e la risposta di Santander

"Quando ho visto il messaggio della banca è stato uno schock". Usa queste parole Klemen Prepelic per descrivere la sua sorpresa al momento dell'estratto conto. Il giocatore di basket, esterno sloveno attualmente in forza al Valencia, aveva scelto di donare una somma di denaro per aiutare la popolazione turca colpita dal terremoto in questo estremo momento di difficoltà.

Today i was kind of shock.

When i send the money to one of the turkish humanitarian organization the Santander bank took a 50eur of commission. Honestly those kind of thinks should never happen in this ocasion. 😡 — Prepelic Klemen (@prle_10) February 12, 2023

"Dopo aver inviato i soldi ad una delle organizzazioni umanitarie - prosegue il cestista nel suo racconto in un post su twitter - la banca Santander mi ha applicato 50 euro di commissioni". Una provvigione ingiusta, con il messaggio di Prepelic che mira a ricordare agli istituti il dovere di mettere in condizioni di donare quante più persone possibili, abbassando i costi del servizio: "Quanto successo a me non dovrebbe mai accadere in situazioni del genere". Un appello che non è caduto nel vuoto, presto accolto dalla stessa banca che ha risposto al giocatore.

Hola Klemen, sentimos lo ocurrido. Por solidaridad con los damnificados por el terremoto, los gastos de las transferencias a Turquía y donaciones a las principales ONG españolas serán sufragados por el banco. Si al hacer la operación figura comisión la eliminaremos en 24h. (1/2) — Santander España Responde (@santander_resp) February 12, 2023

"Ciao Klemen, ci dispiace per l'accaduto - scrive l'account ufficiale di Santander Spagna -. Per solidarietà con le persone colpite dal terremoto, i costi dei trasferimenti in Turchia e le donazioni alle principali ONG spagnole saranno a nostro carico. Se appare una commissione durante l'operazione, la elimineremo in 24 ore". Like e approvazione degli utenti su Twitter, ma la chiosa di Prepelic è stata ancora più generosa: "Aggiungete pure questa commissione alla donazione, grazie". Assist e canestro.