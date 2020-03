Coronavirus, Wood dei Pistons terzo giocatore positivo in Nba

Dopo Rudy Gobert e e Donovan Mitchell degli Utah Jazz, c'è un terzo giocatore Nba positivo al Coronavirus. Si tratta di un cestista dei Detroit Pistons che, secondo quanto annunciato dal club, è stato posto in isolamento fin da mercoledì scorso. Il nome del giocatore non è stato reso noto, ma i media americani sostengono si tratti del centro Christian Wood, che sabato scorso aveva giocato proprio contro i Jazz segnando 30 punti. Poi, prima che venisse sospeso il campionato, aveva giocato contro i Philadelphia 76ers segnandone altri 32. ( © RIPRODUZIONE RISERVATA