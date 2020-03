Meneghin: «Il basket annulla la stagione, è doveroso per la salute»

Il basket si ferma? È doveroso farlo per preservare la salute degli attori principali: atleti, massaggiatori e tifosi. Stiamo vivendo un momento drammatico e lo sport, il basket, fa parte di questa vita. Dobbiamo essere tutti ligi alle regole dettate dal Governo per preservare la salute. Annulleremo la stagione, è necessario farlo. La vita è più importante dello sport, in questo momento è indispensabile per dare la possibilità a tutti di salvare la propria pelle». Lo ha detto Dino Meneghin, presidente onorario Fip a 'Punto Nuovo Sport Show'.



«Ogni giorno ci sono centinaia di morti, migliaia di contagiati, è una pandemia che coinvolge il mondo intero. Alla fine la decisione sta al Presidente Petrucci, io do il mio parere da cittadino. Le decisioni possono essere o annullare il campionato e ricominciare da capo il prossimo anno, oppure capire quando ci sarebbe uno spiraglio di possibilità per fare play off e play out. In questo momento nessuno può fare progetti perché non si vede nessuna voce in fondo al tunnel, va bene lavorare di fantasia, ma tutti questi ragionamenti non so quando si potranno realizzare. I campionati sono finiti, le competizioni sospese, l'Eurolega riguarda i club, ma credo anche loro andranno verso questa decisione seppure sono un organismo privato. Qualsiasi decisione deve essere ponderata all'inverosimile», ha aggiunto Meneghin. «Avventata la decisione del rugby? Resto del mio parere, non è una normale influenza come dipinta due mesi fa: è pericolosissimo. Proposta Nba? Sono decisioni che spettano a loro, a Las Vegas tanto per tirare su un pò di soldi. L'importante è non mettere a repentaglio la salute di nessuno. Il calcio deve fermarsi? Muove interessi di migliaia di euro che non valgono niente in confronto alla vita di un singolo soggetto. Sarebbe meglio se si fermassero tutti, devono ripensare a quando ricominciare quando si vedrà un sole chiaro splendete in fondo al tunnel. Il calcio dovrebbe fermarsi per salvaguardare la vita di tutti», ha concluso la leggenda del basket italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA