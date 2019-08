Basket, Italia sconfitta 82-80, ma gioca alla pari contro la Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penultima amichevole prima dell'inizio dei mondiali. L'Italia perde 80-82 ma dimostra per lunghi tratti di potersela giocare contro una squadra che ambisce ad una medaglia mondiale. Sotto 42-56 ad inizio terzo quarto, Gallinari la riporta sul 79-80 a otto secondi dalla fine. Belinelli 20 punti, Gallinari 15 e pienamente ristabilito. Bene anche Alessandro Gentile con 14 punti.Sacchetti recupera Della Valle e Gentile, out dai 12 Ricci e Brian Sacchetti. Hackett e Belinelli mettono due triple per il 6-2 iniziale. Italia concentrata, 13-9. Finale di primo quarto per i transalpini, 18-20, poi 23-25. Gli azzurri segnano con continuità e difendono bene. La tripla di Belinelli regala il 34-25. La Francia é squadra solida, Batum e Fournier la mandano avanti 38-39 al riposo lungo.Al rientro in campo, l'Italbasket perde lucidità e la Francia ne approfitta: 40-49, poi 42-56 prima che Gentile e Abass riavvicinato sul 49-56. Ancora Abass per il 62-65, Batum regala il 62-69 ma Gallinari scuote gli azzurri, 67-69 al 35esimo. La tripla di Fournier per il 73-77, Gallinari segna i liberi del 79-80 a otto secondi dalla fine ma la Francia chiude 80-82. Domani ultima partita del torneo contro la Nuova Zelanda.