Europei, Italia sconfitta dalla Russia. Sfumano i quarti di finale e il sogno Olimpiade

Italia generosa, ma alla fine esulta la forte Russia. Alla Stark Arena di Belgrado, impianto da 19 mila posti quasi deserto, finiscee contro il muro biancorosso si infrange il sogno dei quarti di finale. Italia avanti fino al 39-31 al 24esimo, poi la squadra si smarrisce e subisce un parziale da 15-32. Non basta unae 7/11 da due, ma unica in doppia cifra. Russia con i 19 punti di Vadeeva, 10 di Shilova e Vieru. All fine i rimbalzi, 46 contro 37, e il 40 per cento dal campo fanno la differenza.All'inizio di partita, è Vadeeva contro tutte. Il gigante russo segna otto dei 12 punti di squadra e al sesto è 6-12. Zandalasini risponde da par suo con le triple per il pareggio sul 12. Il primo quarto finisce. Tripla di Penna, ma Vieru mette cinque in fila: 20-22 al 13esimo. Cinili e una tonica Zandalasini, già a 13 punti, regalano il 29-25 al 17esimo. Al riposo lungo èL'Italia tira con un ottimo 46 per cento dal campo.Gli sguardi delle nostre ragazze sono di quelli che piacciono dopo la pausa. Crespi chiede di giocare "in fiducia e serenità" ed è così. Francesca Dotto regala il 39-31 con un bellissimo sottomano al 24esimo. Musina e la solita Vadeena rimettono le cose a posto, 39-38, e si deve ricominciare. Il diciannovesimo punto di Zandalasini rimanda l'Italia sul 43-38, ma la Russia non molla mai. Al 30esimo ègrazie ad un parziale negli ultimi tre minuti 2-9. Shilova inventa un canestro impossibile per il 45-54 al 33esimo, che trova anche il 46-58. L'Italia si sblocca dopo diversi minuti, 50-61 al 36esimo, poi 53-61 al 36esimo. Non si segna quasi più, finisce. Decisivo il parziale da 15-32 subito dalle azzurre negli ultimi 15 minuti.Giovedì prossimo via ai quarti di finale, si comincia con Gran Bretagna contro Ungheria, poi Spagna - Russia, Francia-Belgio e Serbia-Svezia. Tra le migliori otto, purtroppo, non ci sarà l'Italia. E sfuma anche il sogno di partecipare alle Olimpadi di Tokyo 2020.