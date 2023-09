Roma, Lukaku dà spettacolo in Belgio: che gol in allenamento. Mourinho ritrova Azmoun

Inutile nasconderlo, tutti a Trigoria sono in attesa di vedere all’opera la coppia Dybala-Lukaku. L’argentino non è stato convocato in nazionale per via del solito problema all’adduttore e sta recuperando. Romelu, invece, sta dando spettacolo in Belgio. Questa mattina ha pubblicato un video sui social di un’azione d’attacco con la nazionale: incursione sulla destra, dribbling e contro dribbling a smarcare i difensori e gol sul secondo palo. Un segnale inequivocabile di quanto sia in forma e abbia voglia di lasciare il segno anche nella Roma.

Roma, Pinto: «Lukaku lo monitoravo da tempo. Rentato Sanches l'ho voluto io. La squadra è più forte»

È solo questione di tempo, Mourinho potrà riabbraccialo mercoledì prossimo, ma il primo vero allenamento sarà il giorno seguente a 72 ore dalla partita con l’Empoli.

Dovrà essere un nuovo inizio per i giallorossi che da ieri hanno ripreso ad allenarsi. Mancano all’appello i convocati in nazionale ((Mancini, Pellegrini, Spinazzola, Cristante, Bove, Paredes, Lukaku, Rui Patricio, Ndicka e Celik), mentre quelli rimasti si stanno sottoponendo a terapie, tra cui Renato Sanches e Aouar.

Il portoghese è sulla via del recupero e potrebbe rientrare alla ripresa, l’ex Lione rischia di saltarla. Sarà a disposizione anche Zalewski reduce da un leggero affaticamento, così come Azmoun che deve ritrovare la condizione dopo 40 giorni di stop per via di una lesione al polpaccio sinistro. Si è allento in gruppo, i progressi sono evidenti e verrà convocato per quarta di campionato.