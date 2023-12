Roma, ansia da stadio: oltre 2000 persone in coda per i biglietti del playoff con il Feyenoord

Risultati incerti e infortuni non frenano la passione dei tifosi della Roma. Oggi alle 12 è scattata la vendita riservata agli abbonati per il playoff di Europa League contro il Feyenoord. Già dai primi minuti il sito del club è stato preso d’assalto e le code virtuali sono arrivati ad una attesa di quasi un’ora con oltre 2100 persone ad aspettare il proprio turno nonostante ci sia tempo fino alle 13 di martedì 9 gennaio. Si prospetta dunque l’ennesimo sold-out in gara che sarà cruciale per il prosegue dei giallorossi in Europa League. All’Olimpico, infatti, si disputerà la gara di ritorno in cui potrebbe essere necessario qualora a Rotterdam gli olandesi dovessero fare risultato. La fase di vendita per i posti rimasti comincerà lunedì 15 gennaio alle ore 16. La partita, invece, si giocherà giovedì 22 febbraio alle ore 21, l’andata il 15 a de Kuip.

