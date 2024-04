Ndicka, dolore al petto in Udinese-Roma: partita sospesa definitivamente. De Rossi: «I ragazzi non ce la fanno a continuare»

Grande paura e apprensione durante Udinese-Roma, con Evan Ndicka che si è accasciato durante il secondo tempo a causa di un dolore al petto. Subito richiesto l'intervento dei paramedici, che sono entrati nel terreno di gioco con il defibrillatore per aiutare il difensore centrale della Roma. Fiato sospeso in tutto lo stadio con il tempo che sembra essersi fermato in attesa di notizie sulle condizioni.

Cosa è successo

Il difensore centrale è rimasto a terra accusando un malore con tutti i calciatori in campo che hanno richiamato l'attenzione dei paramedici.

Ndicka è poi uscito in barella ed è apparso cosciente e con gli occhi aperti, rassicurando tutti con un pollice alzato.

Il gesto di De Rossi

L'arbitro ha così chiesto a De Rossi e a Cioffi se avessero intenzione di fermare la partita con De Rossi che ha deciso di assicurarsi delle sue condizioni. Per questo, l'allenatore della Roma è tornato negli spogliatoi decidendo di verificare di persona le sue condizioni. Al suo ritorno, lo sguardo era preoccupato, anche se dal labiale era possibile leggere un «sta bene». La partita, però, è rimasta sospesa per 11 minuti, con i giocatori in campo che hanno parlato a lungo e hanno atteso la decisione del direttore di gara se rinviare o meno la partita. Poi De Rossi, dopo un colloquio con Cioffi e l'arbitro Pairetto, ha chiesto e ottenuto il rinvio dicendo: «I ragazzi non ce la fanno a continuare».