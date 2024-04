N'Dicka dimesso dall'ospedale di Udine, esami cardiologici negativi: «Trauma toracico, escluse complicazioni»

Evan N'Dicka è stato dimesso dall'Ospedale di Udine e ha fatto ritorno a Roma dopo il brutto episodio di ieri che aveva creato grande apprensione in tutti i componenti del club giallorosso.

Il difensore ivoriano ha svolto tutti gli esami del caso che hanno escluso patologie cardiache. Dopo il grande spavento di De Rossi e dei suoi ragazzi, tutto sembra rientrato. La Roma ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni del difensore.

Il comunicato della Roma su N'Dicka

«In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all’elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan N’Dicka è stato ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca. Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore e’ stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma. La AS Roma vuole ringraziare per la grande professionalità e disponibilità la società Udinese Calcio, l’arbitro il sig.