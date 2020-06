Zanardi stabile e grave, l'ospedale: «Stop ai bollettini»

Alex Zanardi resta stabile e grave e dall'ospedale di Siena dove è ricoverato in terapia intensiva comunicano lo stop ai bollettini medici: «Sentita la famiglia - fa sapere il nosocomio - si ritiene utile non diffondere altri bollettini medici sin quando non ci saranno variazioni significative sul suo stato di salute».

Zanardi ha trascorso «la quinta notte di degenza senza sostanziali variazioni nelle sue condizioni cliniche, per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, e rimane grave il quadro neurologico. È sempre sedato, intubato e ventilato, la prognosi rimane riservata».

Per Alex Zanardi, in prognosi riservata al'ospedale di Siena, «continua il neuromonitoraggio e viene valutato costantemente da un'équipe formata principalmente da anestesisti-rianimatori e neurochirurghi, affiancata da un team multidisciplinare in base alle diverse esigenze cliniche». Lo precisa lo stesso ospedale di Siena in merito al decorso clinico e all'assistenza medica della struttura durante questa fase.

Malagò

«Voglio mandare un abbraccio forte ad Alex in questo momento, è il simbolo di tutto lo sport e non solo di quello italiano»; ai microfoni di Sky Sport il presidente del Coni parla di Alex Zanardi. «Ho letto il messaggio che ha scritto il Papa per lui, commovente, pazzesco, eccezionale», ha aggiunto i n.1 del Coni commosso. (ANSA).

