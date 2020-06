Zanardi, il figlio Niccolò: «Forza papà, ti aspetto, torna presto»

Niccolò Zanardi, 22 anni, il figlio di Alex e Daniela, non postava immagini da 5 anni: poi la foto del padre sorridente e un augurio che fa stringere il cuore: «Forza papà, torna presto, ti aspetto». Un modo per condividere il dolore e l'angoscia per il dramma capitato all'ex pilota che ha subito innescato un'ondata di solidarietà nel giovane.

Zanardi, il bollettino, ecco come sta: «Condizioni stabili, si valuta il risveglio dal coma»

Niccolò, come si è capito, non frequenta spesso i social e questo accentua l'eco del gesto che arriva dal figlio della coppia già passato da un esperienza simile: aveva tre anni quando il papà fu protagonista del terribile incidente automobilistico in Germania che gli costò entrambe le gambe.

Zanardi, inchiesta sulle misure di sicurezza

E fra le prime cose che Zanardi chiese ai medici che l'avevano strappato alla morte ci fu quella di voler di nuovo camminare portando sulle spalle il figlio Niccolò.

