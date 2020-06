Zanardi, il bollettino, ecco come sta: «Condizioni stabili, si valuta il risveglio dal coma»

Qualche piccolo segnale, piccolissimo, arriva. Per la quarta notte di fila le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili, situazione oltremodo incoraggiante secondo le indicazioni dei medici dell'ospedale di Siena. Il campione bolognese resta in prognosi riservata. Intanto affronta una settimana definita importante dall'equipe dei medici che lo sta seguendo e che dovrà decidere il momento migliore per il risveglio dal coma farmacologico. Solo a quel punto potranno essere valutate le sue condizioni neurologiche che ancora rimangono molto gravi. Consulti e briefing si stanno seguendo uno dietro l'altro per fare il punto della situazione.

«Eventuali riduzioni della sedo-anelgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana», recita il bollettino medico dell'ospedale Le Scotte di Siena. «La prognosi - spiegano i medici - rimane riservata», Zanardi, al momento, è «in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità», e «il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente».







