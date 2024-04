Atletica, il lituano Mykolas Alekna batte il record mondiale del lancio del disco. Cade il primato più longevo al maschile

È crollato il record mondiale maschile più longevo dell’atletica: quello del lancio del disco. L’impresa di ieri notte porta la firma del lituano Mykolas Alekna, che sulla pedana di Ramona (Oklahoma, Usa) ha scagliato l’attrezzo a 74.35 metri e battuto dopo 38 anni il precedente primato di 74.08 del tedesco dell’Est Juergen Schult (6 giugno 1986 a Neubrandenburg).

Affare di famiglia

Mykolas Alekna, 21 anni, è il figlio di Virgilijus Alekna, campione olimpico a Sydney 2000 e Atene 2004 e capace di arrivare a 73.88 nel 2000, 20 cm meno di Schult.

Quando Mykolas non era ancora nato. La famiglia Alekna ha ora due dei tre migliori lanciatori di disco maschile della storia, ovvero il papà Virgilijus Alekna e il figlio Mykolas.

«Mio padre è il mio grande idolo», raccontava mesi fa Alekna jr. «È un lanciatore leggendario, voglio essere come lui un giorno. Forse anche meglio di lui? Vedremo cosa succederà». È successo. Ma la cosa che impressiona è la misura da record è stata raggiunta a soli 21 anni. Un traguardo ragguardevole in una specialità in cui tradizionalmente gli atleti raggiungono l'apice più tardi. E invece Mykolas ha trovato rapidamente la sua strada, senza soffrire la pressione dell’essere un figlio d’arte e, anzi, vedendo nel genitore una fonte di ispirazione. Mykolas ha anche un fratello maggiore, Martynas, anch'egli un grande talento nel disco, che a giugno dello scorso anno ha stabilito un nuovo record personale di 67,23 m a Jelgava, in Lettonia.

Giovane e già fenomeno

Mykolas Alekna ha solo 21 anni ma ci ha messo poco tempo a mostrare tutto il suo talento da discobolo e sta bruciando le tappe: nel 2021, è stato campione del mondo ed europeo U20; nel 2022, argento mondiale a Eugene e oro europeo a Monaco di Baviera; nel 2023, bronzo mondiale a Budapest; nel 2024, è diventato il primatista mondiale in una stagione che vede anche gli Europei di Roma e, soprattutto, l’Olimpiade di Parigi. Per vincere e continuare la tradizione di famiglia.

I record più longevi

Ora che il record del mondo del disco è stato superato, il primato più datato al maschile è quello del lancio del martello che appartiene al sovietico Yuri Sedych (30 agosto 1986, Stoccarda). Ma il più longevo in assoluto è sempre quello stabilito nel 1983 da Jarmila Kratochvilova sugli 800 metri.