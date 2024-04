Missili dalla Bielorussia, così Putin intensifica gli attacchi all'Ucraina: la mappa delle traiettorie di volo

«Mosca sta lanciando missili dalla Bielorussia». Putin sta intensificando gli attacchi in Ucraina. E lo scorso weekend ha sferrato uno dei bombardamenti più massicci. I razzi hanno colpito nella notte tra venerdì e sabato. E alcuni sono caduti anche a 15 km dal confine polacco, scatenando le ire del premier Tusk. Parte di questa operazione, peraltro, sembrerebbe arrivare da territori non russi, come riportato dal sito web Belaruski Hajun.

Russia attacca al confine con la Polonia, missile cade a 15 km: quando scatta l'articolo 5 della Nato e il rischio guerra mondiale

Le traiettorie

Nella tarda serata di venerdì, in tutte le regioni dell'Ucraina è stato annunciato l'allarme antiaereo per la possibilità di attacchi missilistici russi.

Il report

Il sito web Belaruski Hajun ha pubblicato un report dell'attacco missilistico della Russia del 26-27 aprile:

🔴 - missili da crociera

🟣 (scuro) - missili balistici

🟣 (chiaro) - missili ipersonici Kinzhal e obiettivi in rapido movimento 🗺️⤵️

L'obiettivo principale dell'ultimo attacco di massa è stato ancora una volta l'impianto di stoccaggio del gas vicino a Stryi, nell'Ucraina occidentale. Lo scopo sarebbe quello «di interrompere l'iniezione di gas per il prossimo inverno, rappresentando una minaccia per la sicurezza energetica europea, dato che le compagnie europee del gas fanno affidamento su questo deposito per le loro riserve». Mentre è improbabile che lo stoccaggio in sé venga danneggiato a causa dei suoi vasti vuoti naturali sotterranei, l'infrastruttura in superficie rimane vulnerabile.

Several missiles flew over Belarus during the night attack on Ukraine?



On the night of April 26-27, several Russian missiles flew over the territory of Belarus, as evidenced by the trajectory of the missiles published by @war_monitor_ua.



Flagshtok media notes that Kinzhal-type… pic.twitter.com/Iyeztxmi0s — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) April 28, 2024

La traiettoria dei missili pubblicata dall'account X @war_monitor_ua. I razzi, di tipo Kinzhal, hanno attraversato per almeno 19-24 km nello spazio aereo della Bielorussia e hanno sorvolato la regione di Homiel intorno alle 12 e alle 5 del mattino. Ma non ci sono dati specifici sul lancio di missili dal territorio bielorusso contro l'Ucraina.

Russia’s missile attack on 26-27 April visualised:



🔴 - cruise missiles

🟣 (dark) - ballistic missiles

🟣 (light) - Kinzhal hypersonic missiles and fast-moving targets 🗺️⤵️



The primary target of the latest mass attack was once again the gas storage facility near Stryi, in… pic.twitter.com/yZfqQCFMvs — TEXTY.org.ua in Eng (@Textyorgua_Eng) April 28, 2024