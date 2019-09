© RIPRODUZIONE RISERVATA

Splendido assolo di Mikel Iturria (Euskadi-Murias), che anticipando i compagni di fuga, ha conquistato la tappa di casa sul traguardo di Urdax Dantxarinea. Secondo posto per Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Seguros RGA), davanti allo statunitense Lawson Craddock (Dimension Data). Ottavo posto per Matteo Fabbro (Katusha-Alpecin), miglior italiano in corsa e grande protagonista della fuga di giornata. L’azzurro era riuscito ad entrare nel gruppetto in fuga e a rimanere tra gli attaccanti, ma una foratura negli ultimi chilometri, ha compromesso i suoi sforzi e una sua possibile vittoria. Per la classifica generale tutto invariato, con Primoz Roglic al comando davanti a Valverde, Lopez e Quintana. Come prevedibile, nella tappa di oggi di 180 chilometri da Saint Palais a Urdax Dantxarinea, la vittoria è arrivata con una fuga da lontano. A vincere è stata la squadra di casa, la Euskadi-Murias con il coraggioso Mikel Iturria, autore di un attacco a 25 chilometri dal finale, sorprendendo gli altri fuggitivi di giornata. Questa mattina, dopo una serie di scatti e attacchi un gruppetto di 12 corridori, tra cui il vincitore Iturria, era riuscito a prendere il largo. Il plotone da subito aveva lasciato andare via la fuga con il vantaggio che man mano andava aumentando. Al chilometro 28 i fuggitivi erano diventati 14 con: Jorge Arcas (Movistar Team), François Bidard (AG2R La Mondiale), Gorka Izagirre (Astana Pro Team), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock (EF Education First), Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), Damien Howson (Mitchelton-Scott), Amanuel Ghebreigzabhier, Ben O’Connor (Dimension Data), Matteo Fabbro (Katusha Alpecin), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Alex Aranburu, Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA) e Mikel Iturria (Euskadi-Murias). Il vantaggio dei battistrada sul gruppo, si era assestato sui 7’ e al primo GpM di giornata, Angel Madrazo scollinava per primo. Dopo il secondo GpM, in testa si era formato un drappello di tre corridori ma poi ripreso. A 25 chilometri dal finale è arrivato l’attacco decisivo, quello di Mikel Iturria (Euskadi-Murias), che ha voluto anticipare tutti per non dover rincorrere. Lo spagnolo è stato perfetto, riuscendo a mantenere il giusto vantaggio sugli avversari e prendendo la sua vittoria.Il gruppo maglia rossa, ha tagliato il traguardo con 18'35" di ritardo dal vincitore di tappa. Domani si correrà la frazione numero 12 di 171,4 chilometri. Da Circuito de Navarra si andrà a Bilbao, per una tappa ancora mossa e con la vittoria che potrebbe di nuovo arrivare con una fuga.Ordine d’arrivo1. Mikel Iturria (EUS) 4:36:442. Jonathan Lastra (CJR) +0:063. Lawson Craddock (EF1) +0:064. Damien Howson (MTS) +0:065. François Bidard (ALM) +0:066. Amanuel Ghebreigzabhier (TDD) +0:097. Benjamin Thomas (GFC) +0:128. Matteo Fabbro (TKA) +0:129. Gorka Izagirre (AST) +0:1210. Rémi Cavagna (DQT) +0:12