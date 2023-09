America's Cup, Preliminary Regatta: concorrenti beffati dal vento. Luna Rossa sbaglia la prima partenza

Non poteva essere più frustrante l’esordio del cammino verso la 37° America’s Cup a Vilanova i La Geltrù, dove si sono disputate, su percorso ridotto, le prime due prove della Preliminary Regatta. Sia sul fronte meteorologico, che su quello agonistico. Specie per Luna Rossa Prada Pirelli che dalla speranza di essere prima nella prima delle due prove, è finita ultima in entrambe . Nella iniziale per partenza irregolare. Nella seconda perché fuori tempo massimo insieme ad Alinghi Red Bull Racing, Ineos Britannia, Orient Express Racing Team e American Magic.

Il tutto a causa di un vento tanto leggero da non permettere il decollo, o il ri-decollo, alla maggior parte dei sei AC 40 foiling in gara. In questa giornata con regate difficilmente definibili come tali, tra una “caduta” e l’altra, i francesi di Orient Express Racing Team, hanno vinto la prima prova, e Emirates Team New Zealand, la seconda.

Però complessivamente solo 3 barche sono riuscite a concludere una regata. Uno spettacolo desolante con un vento che fino ad ora non ha mostrato grande benevolenza verso chi ha deciso di far disputare la Preliminary Regatta qui, anziché a Cagliari, dove per dovere di cronaca va rdetto che in questo week end é riportato spirare dai quadranti meridionali con intensità tra i 10 e i 15 nodi.

America's Cup, niente Preliminary Regatta causa maltempo: debutto rinviato a sabato

Come noto dalle regate della America's Cup di Auckland 2021, gli AC foilng, siano essi 75, o 40 come a Vilanova, quando cadono dai foil e sono costretti ad avanzare in modalità dislocante, faticano ad avanzare nell’acqua e la loro velocità scende dai 25/30 ai 5/6 nodi. Come dire quella che sviluppa una barca da crociera vintage di 10 metri o un Dinghy 12'. Quanto alla “non partenza” della Luna. Vedendo sullo schermo in sovraimpressione lo stretto campo di regata rettangolare entro i cui confini devono navigare i sei concorrenti, il dubbio era sorto. Nel senso che la Luna sembrava rimasta sul filo della linea virtuale di partenza, senza essersi portata dietro di essa per tagliarla al momento del via.

La notizia però è arrivata via radio solo all’arrivo attraverso la voce asettica di un race officer. Una doccia fredda per Jimmy Spithill e Checco Bruni, perché a fronte dei 10 punti di Orient Express Racing Team e dei 7 di NYYC American Magic, e di quelli ottenuti da Emirates Team New Zealand, Alinghi Red Bull Racing e Ineos Britannia, arrivati fuori tempo massimo, ma partiti regolarmente, Luna Rossa in quella prova non ha ricevuto alcun punto. Senza contare l’incontro ravvicinato con i francesi di Orient Express Racing Tea, mentre gli italiani erano in testa, che con una manovra ardito/aggressiva sono riusciti, a far passare Luna Rossa che con mura a dritta aveva la precedenza, dalla parte della ragione a quella del torto per aver manovrato con un foil oltre il "rombo virtuale" che segna la distanza minima alla quale bisogna stare dall’avversario. Domani domenica 17 settembre ancora regate di flotta e poi la finale a match race tra i due team che avranno accumulato più punti nelle regate di flotta disputate.

La Classifica dopo le prime due prove

Emirates Team New Zealand 15

Orient Express Team Racing15

Alinghi Red Bull Racing 10

NYYC American Magic 9

Ineos Britannia 5

Luna Rossa Prada Pirelli 1