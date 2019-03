Roglic re della Tirreno-Adriatico, Yates battuto per un secondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sloveno, correndo una cronometro incredibile, ha conquistato la2019, superando, per un solo secondo, leader della corsa per sei giorni e che deve accontentarsi del secondo posto. Completa il podioche chiude a 30” da Roglic. La prova a cronometro che ha chiuso questa corsa dei Due Mari, è stata conquistata da(Lotto Soudal) seguito da un bravissimo(EF Education First) e(Jumbo-Visma).Un finale agguerritissimo e giocato sul filo dei centesimi, quello che oggi si è giocato sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Lo sloveno, vincitore della classifica generale di questa corsa, era partito da favorito per la vittoria finale, complice il fatto che in questa edizione non c’erano salite importanti. La vittoria al capitano della Jumbo-Visma, però è arrivata solo oggi, quando ha potuto mostrare le sue doti da cronoman. La corsa era partita mercoledì scorso con la cronometro a squadre di Camaiore, dove la Mitchelton-Schott aveva subito conquistato la tappa, consegnando la maglia a Michael Hepburn. Il giorno dopo a Pomarance passaggio di maglia a Yates, che ha tenuto la leadership della corsa fino ad oggi, quando per meno di un secondo, è stato superato dall’incredibile Roglic. Delusione e consapevolezza per il britannico, che sapeva che questa giornata non era adatte alle sue caratteristiche.La Tirreno nonostante un percorso privo di vere salite, è riuscita a regalare emozioni con i muri marchigiani, che hanno messo in luce quei corridori che sabato prossimo correranno alla Milano-Sanremo.Sarà la classica dove ad essere favori sono gli uomini della Deceunick Quick-Step, che in questa corsa hanno brillato con le due vittorie di Alaphilippe ed Elia Viviani. Il Wolfpack a Sanremo correrà con più uomini che potranno aggiudicarsi la vittoria. Rivedremo anche Sagan, che in questi giorni abbiamo sempre visto davanti, ma che si è dovuto accontentare di qualche piazzamento. Mentre un po’ più incerte le sorti di Vincenzo Nibali, che ha corso spesso al riparo. Come abbiamo detto la cronometro è stata vinta da Campenaerts, straordinario specialista, che il prossimo mese in Messico, tenterà di battere il record dell’ora.Campenaerts: «Fantastico vincere questa cronometro e sono venuto qui per preparare il mio record dell’ora. Tornerò a casa per una settimana tranquilla e poi andrò in Messico dove con calma preparerò questo record dell’ora».Roglic: «Quest’anno avevo motivazioni importanti per conquistare le frazioni a cronometro, mi sono veramente impegnato molto. La mia filosofia in tappe nelle cronometro non è pensare ma andare a tutta velocità per tutta la prova».1 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 0:11:232 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First 0:00:033 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:044 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 0:00:065 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:076 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:00:087 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:088 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:099 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:1110 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 0:00:1211 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:1337 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:3348 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:391 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 25:28:002 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:013 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:304 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:255 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:326 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:347 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:02:428 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:03:019 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:03:1210 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:18