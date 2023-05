Il Giro d'Italia è di Primoz Roglic: tappa e maglia rosa sul Monte Lussari.​ Domani passerella finale a Roma

Primoz Roglic si è aggiudicato la penultima tappa del Giro d’Italia, la cronometro da Tarvisio al Monte Lussari di 18 km. Il corridore sloveno della Jumbo-Visma è riuscito a rifilare 40 secondi a Geraint Thomas, che aveva affrontato la cronometro del penultimo giorno con la maglia rosa. Roglic è stato autore di una prestazione impeccabile, pensando soprattutto al fatto che è stato rallentato da un guasto meccanico alla ruota posteriore nella seconda parte dell’ascesa.

Giro d'Italia, tutto pronto in Abruzzo per la prima tappa. Cronometro sulla costa dei trabocchi

La gara

Il corridore della Jumbo-Visma è riuscito a vincere il suo primo Giro d’Italia in carriera dopo aver conquistato tre edizioni consecutive della Vuelta a Espana.

Il trionfo è arrivato in Friuli, a due passi dalla sua Slovenia, tant’è vero che è stato sostenuto da un tifo da stadio grazie ai tanti suoi connazionali che non hanno voluto perdere questa tappa. Roglic, che stamattina aveva 26 secondi di ritardo su Thomas, ha strappato la maglia rosa al gallese, vincitore del Tour de France 2018, grazie a questi 40 secondi accumulati nella cronometro. Domani potrà festeggiare a Roma la sua prima vittoria al Giro d’Italia, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine. Ed è un’immensa soddisfazione anche per la Jumbo-Visma, i cui piani erano stati sconvolti dopo le tante positività al Covid che sono arrivate alla vigilia della partenza del Giro da Fossacesia Marina. Tanti gregari sono stati chiamati all’ultimo momento, ma la squadra è riuscita comunque a compiere la missione.