Sport all'aria aperta al Foro Italico gratis per tutti: la bella iniziativa di Sport e Salute per tutti i romani

Romani, avete voglia di un po' di sport all'aria aperta in una cornice unica? Sì? Allora pronti a cogliere la balla al balzo, perché Sport e Salute, con il nuovo progetto "Urban Sport", mette a disposizione di tutti i cittadini, e gratis, il parco sportivo del Foro Italico.

"Urban Sport", l'iniziativa di Sport e Salute per lo sport all'aria aperta

«Urban Sport è un nuovo progetto per mettere a disposizione della cittadinanza e della collettività il Foro Italico che è la sede dei campioni - ha spiegato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all'inaugurazione dell'iniziativa -. È un'opportunità di sport perché lo sport è un diritto di tutti. Noi vogliamo consentire a chiunque, a prescindere dalla condizione economica e dalle fasce di età, di fare attività fisica».

La scelta nasce dopo quanto successo in pandemia, in cui era in tanti a richiedere spazi all'aria aperta in cui poter svolgere attività sportiva: «Nel periodo del lockdown siamo partiti dal Foro Italico e abbiamo lanciato la palestra a cielo aperto. Un progetto pilota al quale ne sono seguiti altri e il Parlamento giorni fa ha integrato le risorse che abbiamo messo in questo progetto. È una grande risposta che lo Stato dà alla domanda di sport all'aria aperta emersa in questo momento», ha spiegato ancora Cozzoli.

Una battuta è arrivata anche dalll'assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti Amati: «Fin dall'inizio quest'Amministrazione ha puntato sullo sport e sullo stile di vita corretto. Lo sport serve anche per prevenire delle malattie e sappiamo quanto sia stato di supporto durante il lockdown, questa palestra a cielo aperto una boccata di ossigeno per tutti». Per incentivare, poi, il ritorno all'attività motoria di base degli over 65, Sport e Salute ha ripristinato dei corsi di tennis e lezioni di nuoto gratuite presso il Circolo del Parco sportivo del Foro Italico.