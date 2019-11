Paura per Sofia Goggia, coinvolta in un incidente d'auto sull'autostrada A4: illesa

​Paura per Sofia Goggia, coinvolta in un incidente d'auto sull'autostrada A4. La sciatrice bergamasca e campionessa olimpica Sofia Goggia è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo l'A4 all'altezza di Desenzano, nel Bresciano. L'atleta, che è stata coinvolta in un tamponamento tra più auto, è illesa. Sofia Goggia, già in passato fu coinvolta in un incidente stradale choc, quando con l'auto finì sopra un furgone al Sestriere. Anche in quel caso l'atleta uscì illesa dall'auto.

Ultimo aggiornamento: 18:56

