Goggia d'argento in Svezia. Azzurra beffata dalla Shiffrin per 2 centesimi

Medaglia d'argento per Sofia Goggia nel Super G ai Mondiali di Aare. Ottima prova per l'azzurra da poco rientrata dall'infortunio che, però, è stata beffata da Mikaela Shiffrin per un'inerzia, solo due centesimi. Gioia per la medaglia, ma un po' di rammarico per l'oro solo sfiorato. Bronzo per la svizzera Suter (+0.05). Sorrisi Italia anche con Fanchini quinta, Marsaglia settima e Brignone decima. Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA