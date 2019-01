Coppa del Mondo, la Vonn torna in pista sabato: «Non sono ancora finita»

Lindsey Vonn torna in pista nel fine settimana a S. Anton, Austria, dove sabato 12 e domenica 13 sono in programma la discesa libera e il superg validi per la coppa del mondo. È stata la stessa campionessa americana, ferma per infortunio, ad annunciare il suo rientro nel circo bianco con un tweet: «Non sono ancora finita. Ci vediamo nel week end a St. Anton». Il messaggio social della sciatrice statunitense, 4 volte iridata, è stato rilanciato anche dalla collega rivale e amica Sofia Goggia, per la quale invece non è certa la data del rientro alle gare. La campionessa olimpica e stella dello sci azzurro è ferma da inizio stagione, cioè dal 19 ottobre quando si procurò una frattura del malleolo destro durante un allenamento in vista dell'esordio in coppa del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA