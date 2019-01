Sci, per la Vonn niente gare a Garmisch ma nessun ritiro

La campionessa Usa Lindsey Vonn anche oggi non parteciperà alla prova di discesa di Garmisch-Partenkirchen e dunque non sarà in gara domani e dopodomani. Ma questo non significa ancora un ritiro anticipato dall'agonismo come Lindsey aveva ipotizzato la scorsa settimana a Cortina. Lo ha spiegato la stessa Vonn, spiegando che nella gara di Cortina aveva riportato una leggera e dolorosa lesione al ginocchio già infortunato e dunque ha bisogno di tempo per recuperare. Dunque ancora nessuna fine anticipata della sua carriera e Lindsey sarà ai prossimi Mondiali di Aare, un palcoscenico per mille ragioni troppo importante per la più grande sciatrice di tutti i tempi. «Ha solo ancora bisogno di un pò di tempo per recuperare» ha spiegato anche il suo Paul Kristofic. © RIPRODUZIONE RISERVATA