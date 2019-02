Mondiali, ci sarà anche Stenmark per l'ultima gara di Lindsey Vonn

Ci sarà' anche il leggendario Ingemar Stenmark, lo sciatore più vincente di tutti i tempi con 86 successi in coppa del mondo, domenica prossima per la discesa donne che sarà l'ultima gara in carriera di Lindsey Vonn. Lo ha fatto sapere, felicissima, la stessa campionessa americana raccontando di aver a lungo insistito con Stenmark invitandolo ad Aare per la sua ultima gara. Oggi la statunitense doveva essere in pista, ma per ragioni meteo la prevista prova della discesa è stata annullata. Vonn vanta 82 vittorie in coppa e può quasi trattare Stenmark da pari a pari. A lungo si è pensato che potesse battere il record assoluto dello svedese, magari anche in questa stessa sua ultima stagione agonistica, ma troppi infortuni le hanno impedito complessivamente di gareggiare per un paio di stagioni, altrimenti il record assoluto sarebbe certamente stato suo. «Domenica voglio andare al massimo e soprattutto voglio passare una bellissima ed indimenticabile giornata in allegria», ha annunciato l'americana che nel suo futuro vede la maternità ed una attività imprenditoriale come produttrice cinematografica.

