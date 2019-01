Sci, Vonn a un passo dal ritiro: «Non posso continuare, devo decidere se smettere subito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il SuperG di Cortina d'Ampezzo potrebbe essere stata l'ultima gara per la fuoriclasse dello sci Lindsay Vonn. «Non volevo fermarmi ma non posso continuare, il dolore al ginocchio è troppo, e non so che fare. Devo pensarci su e decidere se smettere subito o no», ha detto l'americana, sentita dalla tv austriaca Orf nel parterre al termine della prova vinta dalla connazionale Mikaela Shiffrin.Uscita oggi per salto di porta e dopo essere stata lontana dal podio nelle discese di venerdì e sabato, Vonn lamenta dolori al ginocchio e questo potrebbe spingerla a chiudere anticipatamente carriera e stagione non partecipando ai Mondiali di febbraio ad Aare. A 34 anni, dopo 82 vittorie in coppa, la statunitense aveva già annunciato mesi fa che questa sarebbe stata la sua ultima stagione. Poi si era infortunata al ginocchio ed era rientrato alle competizioni proprio a Cortina.